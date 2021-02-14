Son dakika: Van’da terör örgütüne baskın: 27 gözaltı

15 Şubat 1999 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafındankararı çıkartılanlideri’ın yakalanma yıldönümü ile ilgili işbirlikçiler deşifre edilmesinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Vatana ihanet suçu gereği ilehapis cezasına çarptırılan Öcalan, taraftarları terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıl dönümü bahane edilerek Van ilinde mahalle ve sokaklarda eylem yapılacağını planladıklarını duyurdu. DGH mensubu şahıslar ve adreslerine yönelik eş zamanlı baskın sonrasında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.