Son Güncelleme: 14.02.2021 17:18
Son dakika: Van’da terör örgütüne baskın: 27 gözaltı
Son dakika haberine göre Van’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü öncesi eylem hazırlıkları yapacak 27 şüpheli gözaltına alındı. 15 Şubat 1999 tarihinde Başbakan Bülent Ecevit döneminde ‘vatana ihanet suçu’ gereğince müebbet hapis cezasına çarptırılan Öcalan taraftarları 15 Şubat öncesi için eylem yapacaktı. Polis ekipleri tarafından takip edilen şüpheliler gözaltına alındı.
14 Şubat 2021 Pazar 17:18