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Son dakika: Van’da terör örgütüne baskın: 27 gözaltı

Son dakika haberine göre Van’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü öncesi eylem hazırlıkları yapacak 27 şüpheli gözaltına alındı. 15 Şubat 1999 tarihinde Başbakan Bülent Ecevit döneminde ‘vatana ihanet suçu’ gereğince müebbet hapis cezasına çarptırılan Öcalan taraftarları 15 Şubat öncesi için eylem yapacaktı. Polis ekipleri tarafından takip edilen şüpheliler gözaltına alındı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:18
Son dakika: Van’da terör örgütüne baskın: 27 gözaltı
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15 Şubat 1999 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından yakalanma kararı çıkartılan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanma yıldönümü ile ilgili işbirlikçiler deşifre edilmesinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.  Vatana ihanet suçu gereği ile müebbet hapis cezasına çarptırılan Öcalan, taraftarları terörle mücadele şube müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıl dönümü bahane edilerek Van ilinde mahalle ve sokaklarda eylem yapılacağını planladıklarını duyurdu.  DGH mensubu şahıslar ve adreslerine yönelik eş zamanlı baskın sonrasında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
27 GözaltıTerör ÖrgütüMüebbetYakalanmaAbdullah öcalan
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