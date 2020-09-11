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Son dakika.. Van'da bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şehidimizin olduğunu açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:26
Son dakika.. Van'da bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van’da gerçekleştirilen ‘Yıldırım-10 Norduz’ operasyonu kapsamında bir yüzbaşı ve iki uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.


Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz’’



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
VanYıldırım-10 Norduz
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