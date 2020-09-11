Son dakika.. Van'da bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van’da gerçekleştirilen ‘Yıldırım-10 Norduz’ operasyonu kapsamında bir yüzbaşı ve iki uzman çavuşun şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz’’