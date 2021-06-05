Son Dakika vaka sayıları! 5 Haziran 2021 vaka tablosu açıklandı

5 Haziran 2021 tarihli korona-virüs tablosunda bugün yapılan test sayısı 216 bin 156 olarak açıklandı. Yapılan testler neticesinde 6.126 kişinin testi pozitif çıkarken bugün karantinası biten ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 161 olarak tabloda belirtildi.

VEFAT SAYISINDA AZALMA

Öte yandan alınan tüm tedbirler işe yararken vefat sayısı yüzün altına düşerek bugün Türkiye’de son 24 saatte vefat eden kişi sayısı 92 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 542 olduğu tabloda toplam iyileşen sayısı 5.154.771 olarak tabloda yer aldı.



4 HAZİRAN 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Dün yapılan test sayısının 224. bin 681 olduğu tabloda korona-virüs testi pozitf çıkan sayısı 6 bin 169 olarak açıklandı.Vefat sayısının 94 olduğu tabloda karantinası biten ve iyileşen sayısı 7 bin 617 olarak belirtildi.