Son dakika: Üniversitede iğrenç olay! Tiyatro odasında tecavüz etti

Üniversitede aynı bölümü okuyan öğrenciler B.İ.K ve B.İ kısa zaman öncesinde tanışarak arkadaş oldular. B.İ.K daha sonra okulun tiyatro bölümünde aynı zamanda yönetmenlik yapan B.İ ‘nin hoşlanmadığı hareketleri fark ederek arkadaşlığını sonlandırdı. B.İ ‘nin ısrarla genç kızla görüşmesini istemesi ve sürekli sosyal medya hesabından mesaj atması üzerine kafede buluşmak istediğini belirtti.

Nitelikli cinsel saldırı suçundan hapis cezası istenildi

Olay günü B.İ.K ve B.İ geç saatlere kadar konuşması sürdüğü için genç kız yurda giriş saatini kaçırdı. Yurda gidemeyeceğini söyleyen B.İ.K okulda bulunan tiyatro kulübünde kalmak istedi. B.K ile yalnız kalan genç kız iddiasına göre kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Gerçekleşen olaydan sonra 9 ay birliktelik yaşayan çift B.İ.K kendi rızasıyla B.K ile birlikte oldu. Son birlikteliklerinden sonra genç kız hamile kaldı. Tiyatro kulübünün yardımları için toplanan para ile kürtaj olan genç kız hamileliğini sonlandırma kararı aldı. İlerleyen zamanlarda bu yaşadıklarının aslında tecavüz olduğunu anlatan genç kız B.K ‘den şikâyetçi oldu.

Mahkeme ise kanıtlar olmadığı için takipsizlik kararı aldı. Tecavüze uğramasına dair herhangi bir şahidin bulunmaması, hamilelik raporunun olmaması gibi durumlardan takipsizlik kararı çıkarılan mağdur öğrenci için avukatı itiraz dilekçesinde bulundu.

Şüpheli B.İ.K için nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenildi.