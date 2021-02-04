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Son dakika: Türkiye’nin nüfusu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 2020 31 Aralık tarihi itibari ile güncel rakam 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa her zaman ‘en az 3 çocuk’ çağrısının işe yaradığı görüldü. Yıllık nüfus artışında 2019 yılı binde 13,9 iken 2020 yılı için binde 5,5 gerilediği belirlendi.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:19
Son dakika: Türkiye’nin nüfusu açıklandı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 2020 31 Aralık tarihi itibari ile güncel rakam 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa her zaman ‘en az 3 çocuk’ çağrısının işe yaradığı görüldü. 

Türkiye’de ikamet eden nüfus oranı 2020 31 Aralık itibari ile güncellendi. 2019 yılına göre 459 bin 365 kişi arttığı görüldü.

 Türkiye’de yaşayan kişi sayısı: 83 milyon 614 bin 362

 

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye’de yaşayan kişi sayısının 83 milyon 614 bin 362 kişi sayısı olduğu belirlendi. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1’ini erkekler, yüzde 49.9’unu ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul’da nüfus azaldı!

Türkiye’de en kalabalık iller arasında başı çeken büyükşehir İstanbul 2020 verilerine göre 56 bin 815 kişi azaldığı görüldü. İstanbul nüfusunun 15 milyon 462 bin 452 kişi olduğu görülürken Ankara’da 4 milyon 394 bin 694 kişi görüldü. Diğer büyükşehir ilimiz İzmir de ise 3 milyon 1010 bin 833 kişi nüfusa sahip.

Nüfus piramitlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise yaşlı nüfusun artması.  Ortanca yaşın yükseldiği görülen piramitte diğer yıllara göre oldukça artışın olduğu görüldü.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:19
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TürkiyeYıllık Nüfus ArtışıTÜİKYeni Nüfus
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