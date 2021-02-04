Son dakika: Türkiye’nin güncel nüfusu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusu 2020 31 Aralık tarihi itibari ile güncel rakam 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa her zaman ‘en az 3 çocuk’ çağrısının işe yaradığı görüldü. Her yıl belirlenen ülke nüfusu 2020 yılının son bulmasıyla 31 Aralıkta yeni yıla girerken TÜİK nüfus oranını açıkladı.

Türkiye’de ikamet eden nüfus oranı 2020 31 Aralık itibari ile güncellendi. 2019 yılına göre 459 bin 365 kişi arttığı görüldü. Verilen açıklanmasından sonra diğer illerdeki nüfus değişiklikleri belli oldu. Büyükşehirler nüfus fazlılığı olarak yine önde gelirken İstanbul 'da oldukça azalma görüldü.



Türkiye’de yaşayan kişi sayısı: 83 milyon 614 bin 362

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye’de yaşayan kişi sayısının 83 milyon 614 bin 362 kişi sayısı olduğu belirlendi. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.1’ini erkekler, yüzde 49.9’unu ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul’da nüfus azaldı!

Türkiye’de en kalabalık iller arasında başı çeken büyükşehir İstanbul 2020 verilerine göre 56 bin 815 kişi azaldığı görüldü. İstanbul nüfusunun 15 milyon 462 bin 452 kişi olduğu görülürken Ankara’da 4 milyon 394 bin 694 kişi görüldü. Diğer büyükşehir ilimiz İzmir de ise 3 milyon 1010 bin 833 kişi nüfusa sahip.





Bayburt en az nüfusa sahip olan şehir oldu!

Sinop'ta ortanca yaş alarmı!

TÜİK verilerine göre 81 bin 910 kişi ile nüfusa sahip olan Bayburt en az nüfusa sahip olan iller arasında yer aldı. Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane illeri ise Bayburt ilinden sonra gelen nüfusu az olan iller.

İllere göre bakıldığında Sinop ili 41,4 oranı ile rekor kırdı. Sinoptan sonra gelen Balıkesir ve Kastamonu ise ortanca yaş için oranın yüksek olduğu iller arasında yer alıyor.





Türkiye yaşlı nüfusunda çoğunluk yaşandı!

Salgından kaynaklı ölüm oranının artması ile nüfus oranında gerileme yaşanırken Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus oranının %9,5'e yükseldiği görüldü. Nüfus artış hızının 2020 yılına göre düşmesi ile birlikte uzun zamandır en düşük nüfus artış hızının düştüğü 2020 yılı için görüldü.

Nüfus piramitlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise yaşlı nüfusun artması. Diğer yıllara göre ortanca yaş ve yaşlı nüfusta oldukça artış olduğu görülüyor. Ortanca yaşın yükseldiği görülen piramitte 2007 yılından itibaren artışın olduğu görüldü.



