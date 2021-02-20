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Son Dakika... Törör örgütü PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi!

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre “Eren Operasyonları” kapsamında terör örgütü PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi. 10 bölgede yürütülen Eren Operasyonları ile terör örgütünün lojistik yapılanmasına ağır darbe vuruldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:29
Son Dakika... Törör örgütü PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edildi!
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İçişleri Bakanlığı tarafından, terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün hatırasına ithafen başlatılan Eren Operasyonları, Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri merkez olmak üzere 10 ayrı bölgede hız kesmeden başarılı bir şekilde devam etmektedir. Eren Operasyonları, Özel Harekât (JÖH), jandarma komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler tarafından yürütülmektedir. 285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda, 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı (EYP), 201 kilogram patlayıcı madde, çeşitli çap ve türdeki silahlara ait 10 bin 250 mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilogram esrar ele geçirilen terör örgütüne karşı yapılan operasyonda PKK’nın kış üslenmesi yerle bir edilirken örgütün lojistik yapılanmasına da ağır bir darbe vurulmuştur.  



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
Eren OperasyonlarıTerör Örgütü
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