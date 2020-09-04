Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesine geldi. Bina açılışından sonra açıklamalarda bulunan Şentop, çok sınırlı olmak suretiyle belirli suçlara mahsus olmak üzere idam cezası olması gerektiği kanaatinde olduğunu dile getirdi.

‘’Parlamentonun görüşüp tartışması gerekiyor.’’

Şentop; tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme, küçük çocuklar karşısında cinsel istismar ve yalnızca bunlarla sınırlı olmak üzere idam cezası olması gerektiğini paylaştı.

Akademisyen olduğu dönemde de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Şentop, bu konuyla ilgili Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu aktardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ek protokoller olduğunu işaret eden Şentop, bu konularla ilgili de değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.