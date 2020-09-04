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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, idam cezası ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Şentop, belirli suçlara mahsus olmak suretiyle idam cezasının gelmesi gerektiği kanaatinde olduğunu açıkladı.

04 Eylül 2020 Cuma 18:08
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesine geldi. Bina açılışından sonra açıklamalarda bulunan Şentop, çok sınırlı olmak suretiyle belirli suçlara mahsus olmak üzere idam cezası olması gerektiği kanaatinde olduğunu dile getirdi.


Şentop; tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme, küçük çocuklar karşısında cinsel istismar ve yalnızca bunlarla sınırlı olmak üzere idam cezası olması gerektiğini paylaştı.

‘’Parlamentonun görüşüp tartışması gerekiyor.’’

Akademisyen olduğu dönemde de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığını söyleyen Şentop, bu konuyla ilgili Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu aktardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ek protokoller olduğunu işaret eden Şentop, bu konularla ilgili de değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.



Son Güncelleme: 04.09.2020 18:08
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