Son dakika: Suriye sınırında görev yapan astsubay arkadaşını vurdu ardından intihar etti!

Kilis’te Suriye sınırında görevli bir astsubay arkadaşını vurmasının ardından kendisi de intihar etti. 1 Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolunda saat 07.30 sularında, karakolda görev yapan Piyade Astsubay Çavuş H.K. koğuşta uyumakta olan Piyade Uzman Onbaşı M.C.K'yı başına ateş ederek öldürdü. H.K. olayın ardından kendisine de bir el ateş ederek intihar etti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.