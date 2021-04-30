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Son dakika: Suriye sınırında görev yapan astsubay arkadaşını vurdu ardından intihar etti!

Son Dakika: Kilis'te Suriye sınırında görevli bir astsubay aynı birlikteki Piyade Uzman Onbaşı'yı silahla kafasında vurmasının ardından kendi silahıyla intihar etti.

30 Nisan 2021 Cuma 23:26
Son dakika: Suriye sınırında görev yapan astsubay arkadaşını vurdu ardından intihar etti!
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Kilis’te Suriye sınırında görevli bir astsubay arkadaşını vurmasının ardından kendisi de intihar etti. 1 Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolunda saat 07.30 sularında, karakolda görev yapan  Piyade Astsubay Çavuş H.K. koğuşta uyumakta olan Piyade Uzman Onbaşı M.C.K'yı başına ateş ederek öldürdü. H.K. olayın ardından kendisine de bir el ateş ederek intihar etti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAstsubay İntiiharıAskeriyede Cinayet
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