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Son Dakika.. Prof. Dr. Naci Görür deprem beklenen bölgeleri açıkladı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan deprem herkesi tedirgin etti. 3,9 şiddetindeki deprem sonrasında, Prof. Dr. Naci Görür başta olmak üzere deprem uzmanları olası tehlikelere karşı uyardı. Gereken tedbirlerin alınması gerektiği söylenirken, deprem bölgeleri de açıklandı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

27 Haziran 2021 Pazar 00:05
Son Dakika.. Prof. Dr. Naci Görür deprem beklenen bölgeleri açıkladı
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Prof. Dr. Naci Görür deprem beklenen bölgeleri açıklayarak uyardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu dediğimiz alanda da deprem beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Kartal’da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin, denizde yaşanan depremlerden farklı ele alınması gerektiğini  belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının birkaç tanesinin kara üzerine çıktığının tespit edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da meydana gelen ve Anadolu yakasının bir çok noktasında sarsıntıya sebep olan deprem, Marmara depremi ihtimalini ortaya çıkardı. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremi sonrasında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada; Karlıova'dan Doğu Anadolu Fayı başlar, Adana'ya kadar devam eder. Kuzey Anadolu Fayı da Karlıova'dan başlar, İstanbul'a kadar devam eder. Karlıova zonu bu iki fayın kesiştiği yeri ifade eder. Dün meydana gelen 5.3'lük deprem bu zonda meydana gelmekle beraber, Doğu Anadolu fayının üzerinde değildi.Bu faya paralel bir fay üzerinde meydana geldi. Bu bölgeye sıkıntılı dedim bunun nedeni de Doğu Anadolu fayı üzerinde deprem beklediğimiz bir yer var o da Karlıova, Göynük arasında Bingöl kesiminde bu alan en son depremi 1876 yılında üretti ve o zaman 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Ve oranın şu anda en az 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var, ifadelerini dile getirdi. Bunların yanı sıra aynı bölgede oluşan depremlerin birbirlerini etkilediklerini, Yedisu alanında deprem beklendiğini, yakın bir gelecekte Yedisu fayı üzerinde de deprem ihtimali olduğunu da sözlerine ekledi. 

İstanbul’da 4-5 milyon kişi tehlikede!

Henüz hazır olunmadığını küçük depremlerin etkisi ile anlaşıldığını söyleyen Görür, İstanbul’da oluşan küçük depremlerin büyük hasarlara yol açtığını, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 200 bin binanın dönüşmesi gerektiğini söylediğini, bu binaların içerisindeki daire sayılarının 1 milyon 600 bin daire ettiğini söyleyerek, daire başı 4 kişiden 4-5 milyon insanın tehlikede olduğunu açıkladı. Bu binaların hepsi yıkılmasa bile, bu insanların ciddi zararlar görebileceğini de ayrıca dile getirdi.

Küçükçekmece Barajı depreme karşı ayakta duramaz!

Naci Görür Küçükçekmece Barajı ile ilgili, Yapı stoku itibariyle hazır değil. İstanbul'u depreme hazırlamak yapı stoğuyla da olmaz. Halk zaten depreme hazır değil. Beklediğimiz deprem olduğu zaman İstanbul'da doğalgazdan ne kadar yangınlar ve patlama olacağını bilmiyoruz. İstanbul'da barajlar deprem sırasında barajlar ayakta kalacak mı acaba? Ben Küçükçekmece Barajı'nın depreme karşı ayakta durabileceğini hiç sanmıyorum, ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye sınırları içerisinde her sene 24 bin deprem yaşandığını, 4 büyüklüğünde 150’ye yakın deprem olduğunu, 3,9 büyüklüğündeki normal bir depremin herkesi endişeye sürüklemesinin sebebi olarak depremin İstanbul’da olması olduğunu söyledi. Marmara Bölgesi’nde 7 şiddetinden daha büyük bir deprem beklendiğini de sözlerine ekleyen Ersoy, Marmara Bölgesi’nde 28 milyon kişinin ikamet ettiğini, 6 milyona yakın da konut olduğunu belirtti. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar maddi kayıp, ortaya çıkacak bir deprem ile yaşanabilir. 

Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kolları karaya çıktı!

Kartal’da ortaya çıkan depremin diğer depremlere göre farklı kategoride ele alınması gerektiğini açıklayan Ersoy, yaşanma ihtimali olan depremleri deniz içerisinde beklediklerini, ancak Kartal’da yaşanan depremin kara üzerinde olduğunu söyledi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının birkaç tanesinin kara üzerine çıktığını da ayrıca belirtti. 

Vatandaşların ve yetkililerin deprem olmadan da yıkılabilecek binlerce bina olduğunu bildiklerini, tüm yapıların depreme göre hazırlanması gerektiğini, bundan sonraki depremlerin 7 ve 7,5 şiddetinde olabileceğini söyleyerek herkesi uyardı.

Yeni aktif faylar oluşabilir! 

Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, İstanbul’da herhangi bir bölgede deprem olabileceğini, Türkiye’de aktif 550 aktif fayın bulunduğunu ve olası depremlerde yeni aktif fayların da ortaya çıkabileceğini söyledi. Öncü bir deprem mi? Sorusunu yanıtlayan Güngör, bilimsel olarak bu söylemin şarlatanlık olacağını, İstanbul’u olası tehlikelerden nasıl kurtarabileceğimizi düşünmemiz gerektiğini söyledi.

Deprem neden bu kadar şiddetli hissedildi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklama da, 17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremlerin olduğunu, Kartal, Tuzla gibi, şehir içinden geçmesi sebebiyle depremin şiddetinin çok fazla hissedildiğini söyledi.

Tsunamı açıklaması 

Olası depremin denizde değil kara da olma ihtimali üzerinde duran Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu konuda yapılan çalışmaların olduğunu söyledi. Türkiye’de deprem 6 şiddetini geçtiği zaman bu tür olayların ortaya çıkabileceğini, Marmara bölgesi için de bu ihtimalin olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 27.06.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
DepremIstanbulProf. Dr. Naci Görür
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