Son dakika: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 31 terörist etkisiz hala getirildi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz gün Irak’ın kuzey bölgesinde başlatılanveoperasyonları kapsamında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklamada, operasyonların planlandığı şekilde devam ettiği yönünde olduğunu "Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetleri'miz de terör hedeflerini yerle bir etti" ifadelerine yer verildi.