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Son dakika: Otoparklarda yeni düzenleme! 31 Mart’ta başlıyor

31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek kararda Otopark Yönetmenliği ve büyükşehirlerdeki 80 metrekarenin altında kalan yerler için iki daireye bir otopark zorunlu hale gelecek. İllere göre değişiklik gösteren bu uygulama 31 Mart’tan sonra yürürlüğe girecek.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:55
Son dakika: Otoparklarda yeni düzenleme! 31 Mart’ta başlıyor
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TBMM Deprem Komisyonu toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral Otopark Yönetmenliğine dair soruları yanıtladı.  Toplantı sonucunda ‘her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin’ yürürlüğe girmesini birçok kişi tarafından istediklerini belirten Oral 31 Mart tarihi itibariyle bu konunun daha fazla uzamamasını istediğini ve çalışmaların başlanması gerektiğini söyledi.

İllere göre farklılık gösterecek uygulamada küçük parseller için ayrı düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Murat Oral bu tür metrekaresi küçük binalar için her bina değil, i iki daireye bir otopark zorunlu hale gelebilir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Otopark31 MartOtopark YönetmenliğiBina
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