Son dakika: Otoparklarda yeni düzenleme! 31 Mart’ta başlıyor

TBMM Deprem Komisyonu toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat OralYönetmenliğine dair soruları yanıtladı. Toplantı sonucunda ‘her daireye bir otopark yapılmasına ilişkin hükümlerinin’ yürürlüğe girmesini birçok kişi tarafından istediklerini belirten Oraltarihi itibariyle bu konunun daha fazla uzamamasını istediğini ve çalışmaların başlanması gerektiğini söyledi.

İllere göre farklılık gösterecek uygulamada küçük parseller için ayrı düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Murat Oral bu tür metrekaresi küçük binalar için her bina değil, i iki daireye bir otopark zorunlu hale gelebilir.