Son Dakika! Otobüs Bileti Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor! Otobüs Biletlerine %20 Zam Yapıldı!

Türkiye'de son 6 ay içerisinde artan döviz ile birlikte enflasyon oranları fırladı. Enflasyonun artması ile birlikte vatandaş zor günler geçirirken şehirler arası yolculuğu derinden ilgilendirem zam haberi 21 Mart 2022 Pazartesi sabahına damgasını vurdu. Saat 10:00 itibari ile Otobüsçüler Federasyonu Başkanı tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda otobüs bilet fiyatları %20 oranında zam uygulanacağı açıklandı.

Aylar içerisinde artış gösteren yakıt fiyatları sonrasında %20 olarak zam yapılan otobüs biletlerine, bir zam daha geliyor. Bu gelecek zamlar sonrasında ise uçak biletleri ile otobüs bilet fiyatları arasında pek fark kalmayacağa benziyor. İşte %20 zam sonrası otobüs bilet fiyatları..

OTOBÜS BİLETİ FİYATLARINA ZAM

En sık yapılan yolculuklar arasında yer alan İstanbul Anadolu Ankara yolculuğu fiyatı 180 TL'den 240TL'e yükseldi.

Daha önce bir Samsun yolcusu Kayseri'den bindiği bir otobüse 200 Türk Lirası ödeme yapıyordu. %20 zam tüm otobüs firmalarına uygulanırken güncel bir Kayseri - Samsun yolcu fiyatı ise 250 TL oldu.

İstanbul İzmir otobüs yolculuğu ise an itibari ile 290 TL oldu.

FEDERASYON BAŞKANI ILDIRIM: İLK DEFA BÖYLE BİR ZAM GÖRÜYORUM

Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise “Sonrasında piyasaları takip edeceğiz ama kısa zamanda bir düzelme görülmüyor gibi” dedi. “Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre, vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli. Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı”