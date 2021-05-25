Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB tarafından yapılan açıklamada;

Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129'a çıktı. Teröristler İHA'lar tarafından tespit edildi. İHA'ların tespit ettiği teröristleri F-16'lar vurdu.

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam etmektedir. Operasyon 23 Nisan'da başlatıldı. İHA'lar sayesinde belirlenen hedefler imha edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı sık sık operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşmaktadır. Bölgede özellikle Bayraktar TB 2 insansız aracı görev yapmaktadır. Operasyonun planlandığı şekilde devam ettiği de aktarılmaktadır.