Son dakika: MSB, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB tarafından yapılan açıklamada;
Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam etmektedir. Operasyon 23 Nisan'da başlatıldı. İHA'lar sayesinde belirlenen hedefler imha edilmektedir. Milli Savunma Bakanlığı sık sık operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşmaktadır. Bölgede özellikle Bayraktar TB 2 insansız aracı görev yapmaktadır. Operasyonun planlandığı şekilde devam ettiği de aktarılmaktadır.
Son Güncelleme: 25.05.2021 22:34