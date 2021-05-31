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Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tehlikeli ihtimalleri açıkladı. İstanbul ve diğer şehirler için sarı uyarı verdi. Yapılan açıklamada çok dikkatli davranılmasını ve tedbiri elden bırakmamak gerektiği söylendi. Meteoroloji yarın için hava raporlarını paylaşarak, tehlike altında olan şehirlerin listesini belirledi. İstanbul dahil diğer şehirler için de sarı uyarı verildi. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
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Meteoroloji’den sarı uyarı geldi! İstanbul için sarı uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava raporunda İstanbul dahil diğer iller için sarı uyarı verdi. Yapılan açıklamada göre, yarın için İstanbul dahil birden fazla ili kapsayan sarı uyarının gündemde olduğu söylendi. Yarın (01.06.1999) sabah saatlerinden itibaren Marmara doğusunda, Bursa,Bilecik,Kocaeli,Sakarya,Yalova,Balıkesir’in doğusu ve İstanbul’un Anadolu Yakası ve boğaz çevresi dahil olmak üzere, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirlendi. Kuvvetli yağışların öğlen saatlerine doğru etkisini kaybedeceği ancak oluşabilecek sel baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı, rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumların ortaya çıkabileceği belirtildi. Dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, insanları uyardı.

Bugün için uyarı 

Bugün yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesindeki iller, Sivas çevresi, Kayseri’nin kuzeyi, Giresun’un batısında sağanak ve gök gürültülü yağışların kuvvetli olarak ortaya çıkmasının beklendiği ve olabilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar,ulaşımda aksamalar durumlarında dikkatli davranılması gerektiği söylendi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMeteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak YağışSarı Uyarı
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