Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi

Meteoroloji’den sarı uyarı geldi! İstanbul için sarı uyarı geldi

, son dakika hava raporunda İstanbul dahil diğer iller için sarı uyarı verdi. Yapılan açıklamada göre, yarın için İstanbul dahil birden fazla ili kapsayan sarı uyarının gündemde olduğu söylendi. Yarın (01.06.1999) sabah saatlerinden itibaren Marmara doğusunda, Bursa,Bilecik,Kocaeli,Sakarya,Yalova,Balıkesir’in doğusu ve İstanbul’un Anadolu Yakası ve boğaz çevresi dahil olmak üzere,ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirlendi. Kuvvetli yağışların öğlen saatlerine doğru etkisini kaybedeceği ancak oluşabilecek sel baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı, rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumların ortaya çıkabileceği belirtildi. Dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğini söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, insanları uyardı.

Bugün için uyarı

Bugün yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölgesindeki iller, Sivas çevresi, Kayseri’nin kuzeyi, Giresun’un batısında sağanak ve gök gürültülü yağışların kuvvetli olarak ortaya çıkmasının beklendiği ve olabilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar,ulaşımda aksamalar durumlarında dikkatli davranılması gerektiği söylendi.