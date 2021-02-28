Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...

Malatya Kale ilçesinde AFAD’ın verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İçişleri Bakanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerince saat 20:22’de merkez üssü Kale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Pütürge ve şehir merkezi civarlarında da hissedilen deprem kısa süre paniğe neden oldu.

Bölge etrafında 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanmış olan 6.8 büyüklüğünde olan deprem sonrasında yüzü aşkın irili ufaklı artçı depremler hissedildi.

Son depremler listesi

2021-02-28 20:22 Kale -(Malatya)

2021-02-28 19:04 Varto -(Muş)

2021-02-28 19:42 Sivrice -(Elâzığ)

2021-02-28 19:13 Pütürge -(Malatya)

2021-02-28 18:51 Sivrice -(Elâzığ)

2021-02-28 18:55 Çerkes -(Çankırı)

2021-02-28 18:04 Akdeniz, 23.53 km. Dalaman (Mugla)

2021-02-28 17:25 Pazar -(Rize)

2021-02-28 17:19 Pazar -(Rize)

2021-02-28 16:35 Akdeniz, 37.35 km. Kas (Antalya)

2021-02-28 16:43 Kadirli -(Osmaniye)

2021-02-28 16:32 -Ege Denizi, 15.10 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-28 16:04 Merkez -(Elazig)

2021-02-28 16:07 Pütürge -(Malatya)

2021-02-28 15:51 -Ege Denizi, 41.47 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-28 15:46 -Akdeniz, 106.37 km.Paphos (), 106.84 km. Kumluca (Antalya)

2021-02-28 15:10 -Ege Denizi, 41.51 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-28 15:05 Pütürge -(Malatya)

2021-02-28 13:03 -Ege Denizi, 38.90 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-28 13:24 -Akdeniz, 29.83 km. Dalaman (Mugla)

2021-02-28 12:51 Orhaneli -(Bursa)

2021-02-28 11:10 -Akdeniz, 25.21 km.Dodecanese (Yunanistan), 167.12 km. Datça (Mugla)

2021-02-28 10:20 Banaz -(Usak)

2021-02-28 10:20 Gediz -(Kütahya)

2021-02-28 09:56 Nazimiye -(Tunceli)

2021-02-28 08:28 Korkuteli -(Antalya)

2021-02-28 02:42 Kirkagaç -(Manisa)

2021-02-28 02:38 Kirkagaç -(Manisa)

2021-02-28 01:42 Sincik -(Adiyaman)

2021-02-28 07:37 Dalaman -(Mugla)

2021-02-28 07:04 Çinarcik -(Yalova)

2021-02-28 06:35 Otlukbeli -(Erzincan)

2021-02-28 06:12 Beypazari -(Ankara)

2021-02-28 04:44 -Gokova Korfezi, 4.39 km. Bodrum (Mugla)

2021-02-28 04:39 -Gokova Korfezi, 7.17 km. Milas (Mugla)

2021-02-28 04:30 Akhisar -(Manisa)

2021-02-28 04:15 -Akdeniz,

2021-02-28 03:30 Çinarcik -(Yalova)

2021-02-28 02:08 Kirkagaç -(Manisa)

2021-02-28 02:01 -Kusadasi Korfezi, 15.01 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-28 01:50 -Ege Denizi, 95.28 km. Çesme (Izmir)

2021-02-28 05:56 -Akdeniz,

2021-02-28 05:20 -Marmara Denizi, 10.03 km. Beylikdüzü (Istanbul)

2021-02-28 00:30 Çamardi -(Nigde)

2021-02-28 00:25 -Ege Denizi, 41.23 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-28 00:50 Pütürge -(Malatya)

2021-02-28 00:45 Pütürge -(Malatya)

2021-02-28 00:08 Karesi -(Balikesir)

2021-02-27 23:30 -Erdek Korfezi, 4.98 km. Bandirma (Balikesir)

2021-02-27 23:15 Pütürge -(Malatya)

2021-02-27 23:17 Palu -(Elazig)

2021-02-27 23:10 Çubuk -(Ankara)

2021-02-27 22:26 -Ege Denizi, 36.26 km. Urla (Izmir)

2021-02-27 22:28 Senkaya -(Erzurum)

2021-02-27 22:25 Tortum -(Erzurum)

2021-02-27 22:04 Sivrice -(Elazig)

2021-02-27 22:07 Yakutiye -(Erzurum)

2021-02-27 20:28 Çinarcik -(Yalova)

2021-02-27 21:35 Çinarcik -(Yalova)

2021-02-27 21:17 Pütürge -(Malatya)

2021-02-27 21:15 Akyurt -(Ankara)

2021-02-27 21:25 -Kusadasi Korfezi, 16.28 km. Kusadasi (Aydin)

2021-02-27 20:38 -Ege Denizi, 44.75 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-27 18:52 -Ege Denizi, 14.59 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-27 18:28 -Ege Denizi, 27.86 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-27 18:12 Bigadiç -(Balikesir)

2021-02-27 17:57 Divrigi -(Sivas)

2021-02-27 17:54 -Ege Denizi, 26.71 km. Urla (Izmir)

2021-02-27 17:26 -Ege Denizi, 23.99 km. Çesme (Izmir)

2021-02-27 17:13 Inönü -(Eskisehir)

2021-02-27 16:44 Sivrihisar -(Eskisehir)

2021-02-27 16:45 -Ege Denizi, 3.85 km. Gökçeada (Çanakkale)

2021-02-27 16:37 Eskil -(Aksaray)

2021-02-27 16:04 -Ege Denizi, 14.58 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-27 15:12 Çinarcik -(Yalova)

2021-02-27 14:45 Dikili -(Izmir)

2021-02-27 13:54 Sivrice -(Elazig)

2021-02-27 13:43 Sivrice -(Elazig)

2021-02-27 13:34 -Ege Denizi, 15.26 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-27 13:16 -Kusadasi Korfezi, 11.15 km. Kusadasi (Aydin)

2021-02-27 13:21 -Ege Denizi, 14.84 km. Seferihisar (Izmir)

2021-02-27 12:23 Merkez -(Kirikkale)

2021-02-27 11:47 Merkez -(Aksaray)

2021-02-27 11:06 Soma -(Manisa)

2021-02-27 10:48 Kovancilar -(Elazig)

2021-02-27 10:56 Bala -(Ankara)

2021-02-27 10:39 Merkez -(Elazig)

2021-02-27 10:18 Sivrice -(Elâzığ)

2021-02-27 10:09 -Kuşadası Körfezi, 12.05 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-27 09:55 Soma -(Manisa)

2021-02-27 09:53 Pütürge -(Malatya)

2021-02-27 08:32 -Akdeniz, 17.79 km. Alanya (Antalya)

2021-02-27 08:26 Merkez -(Osmaniye)

2021-02-27 08:03 -Ege Denizi, 40.16 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-27 08:06 -Ege Denizi, 39.84 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-27 04:22 -Ege Denizi, 1.46 km. Ayvacık (Çanakkale)

2021-02-27 05:28 Bahşili -(Kırıkkale)

2021-02-27 07:51 Sivrice -(Elâzığ)

2021-02-27 02:56 -Ege Denizi, 30.46 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-27 04:40 -Gökova Körfezi, 7.22 km. Bodrum (Muğla)

2021-02-27 00:43 Çelikhan -(Adıyaman)

2021-02-27 02:16 -Akdeniz, 38.72 km. Kumluca (Antalya)

2021-02-27 00:07 Merkez -(Kastamonu)

2021-02-26 22:01 -Ege Denizi, 40.03 km. Urla (İzmir)

2021-02-26 20:23 Çardak -(Denizli)

2021-02-26 20:00 Kemah -(Erzincan)

2021-02-26 20:00 -Ege Denizi, 23.01 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 19:25 -Akdeniz,

2021-02-26 19:42 Havran -(Balıkesir)

2021-02-26 18:42 Tuzlukçu -(Konya)

2021-02-26 18:46 -Akdeniz,

2021-02-26 18:23 -Ege Denizi, 20.15 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 17:04 Maden -(Elâzığ)

2021-02-26 16:52 Karapınar -(Konya)

2021-02-26 16:57 Şereflikoçhisar -(Ankara)

2021-02-26 16:19 -Kuşadası Körfezi, 16.29 km. Kuşadası (Aydin)

2021-02-26 16:29 -Ege Denizi, 19.44 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 16:26 Hisarcık -(Kütahya)

2021-02-26 16:09 Yalvaç -(Isparta)

2021-02-26 15:48 Aşkale -(Erzurum)

2021-02-26 15:40 Maden -(Elâzığ)

2021-02-26 15:42 -Ege Denizi, 19.96 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 15:18 Merkez -(Bolu)

2021-02-26 14:45 Nilüfer -(Bursa)

2021-02-26 14:32 Pütürge -(Malatya)

2021-02-26 14:29 Yenice -(Çanakkale)

2021-02-26 14:04 Yeşilyurt -(Malatya)

2021-02-26 13:30 Merkez -(Kütahya)

2021-02-26 13:25 Şehzadeler -(Manisa)

2021-02-26 12:36 Tarsus -(Mersin)

2021-02-26 12:21 Eleşkirt -(Ağrı)

2021-02-26 12:20 Şehitkâmil -(Gaziantep)

2021-02-26 12:14 Merkez -(Uşak)

2021-02-26 11:48 -Ege Denizi, 43.02 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-26 10:56 -Ege Denizi, 43.63 km. Karaburun (Izmir)

2021-02-26 10:35 Varto -(Muş)

2021-02-26 10:39 -Ege Denizi, 45.70 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-26 10:08 Orhaneli -(Bursa)

2021-02-26 09:46 Bigadiç -(Balıkesir)

2021-02-26 09:02 -Ege Denizi, 17.89 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 09:00 -Kuşadası Körfezi, 17.06 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 08:57 -Ege Denizi, 32.90 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-26 08:36 -Ege Denizi, 16.52 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 08:32 Sarıoğlan -(Kayseri)

2021-02-26 08:13 Arguvan -(Malatya)

2021-02-26 07:01 Sarıoğlan -(Kayseri)

2021-02-26 07:22 Orta -(Çankırı)

2021-02-26 07:01 Milas -(Muğla)

2021-02-26 07:15 Germencik -(Aydin)

2021-02-26 07:28 -Ege Denizi, 22.66 km. Urla (İzmir)

2021-02-26 05:57 Pütürge -(Malatya)

2021-02-26 05:41 Sindirgi -(Balıkesir)

2021-02-26 05:24 -Ege Denizi, 43.11 km. Karaburun (İzmir)

2021-02-26 04:38 Sivrice -(Elâzığ)

2021-02-26 04:24 -Akdeniz, 39.60 km. Kumluca (Antalya)

2021-02-26 04:26 -Ege Denizi, 9.47 km. Gökçeada (Çanakkale)

2021-02-26 03:09 Tepebaşı -(Eskişehir)

2021-02-26 03:53 Turgutlu -(Manisa)

2021-02-26 02:19 Mazgirt -(Tunceli)

2021-02-26 02:35 İmranlı -(Sivas)

2021-02-26 02:18 Mihalıççık -(Eskişehir)

2021-02-26 02:05 -Ege Denizi, 29.08 km. Çeşme (İzmir)

2021-02-26 02:31 -Kuşadası Körfezi, 14.68 km. Seferihisar (İzmir)

2021-02-26 02:47 -Kuşadası Körfezi, 9.59 km. Menderes (İzmir)

2021-02-26 02:48 -Ege Denizi, 14.38 km. Kuşadası (Aydın)

2021-02-26 01:07 Sarıoğlan -(Kayseri)

2021-02-26 01:40 Sivrice -(Elazığ)

2021-02-26 01:27 Tuzlukçu -(Konya)

2021-02-26 01:42 Dazkiri -(Afyonkarahisar)

2021-02-26 01:36 -Kuşadası Körfezi, 16.55 km. Kuşadası (Aydın)

2021-02-26 00:09 (Ninotsminda)

2021-02-26 00:33 Eleskirt -(Ağrı)

2021-02-26 00:06 Kadirli -(Osmaniye)

2021-02-26 00:32 -Ege Denizi, 54.09 km. Urla (İzmir)

2021-02-26 00:44 -Kuşadası Körfezi, 12.56 km. Menderes (İzmir)