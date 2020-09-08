İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
Son Dakika
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...

Son dakika... Malatya'da deprem paniği! Çevre il ve ilçeler sallandı

AFAD, Malatya'da son dakika deprem paniği yaşandığını açıkladı. Kısa süreli depremde çevre il ve ilçeler sallandı.

08 Eylül 2020 Salı 22:03
Son dakika... Malatya'da deprem paniği! Çevre il ve ilçeler sallandı
Takip Et:

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Kısa süreli sarsıntı sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Kandilli ise deprem büyüklüğünü 4.9 olarak açıklandı. Saat 15.39’daysa merkez üssü Pütürge’de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasında saat 13.44’te 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı kaydedildi.

‘’Olumsuz bir ihbar yok.’’


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili yaptığı açıklamalarda şuana dek olumsuz bir ihbar olmadığını dile getirdi. Arama ve tarama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, vatandaşlara ‘’Geçmiş olsun.’’ dileklerini iletti.

‘’Çalışmalarımız devam ediyor.’’

Malatya Valisi Aydın Babuş AA muhabirine verdiği demeçte Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Şuana kadar olumsuz bir haber alınmadığını belirten Babuş, çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı duyurdu! 'Karantina tedbirlerine uymamak suç'
Adalet Bakanlığı duyurdu! 'Karantina tedbirlerine uymamak suç'
Korona virüs test sayısı 8 milyona yaklaştı! Güncel korona virüs vaka durumu açıklandı.
Korona virüs test sayısı 8 milyona yaklaştı! Güncel korona virüs vaka durumu açıklandı.
Son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu
Son dakika açıklaması! Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu
Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı!
Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı!
Çayırlı Kaymakamı Büyükergene görevinden uzaklaştırıldı
Çayırlı Kaymakamı Büyükergene görevinden uzaklaştırıldı
Adnan Oktar ile kediciklerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Adnan Oktar ile kediciklerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Popüler Haberler

Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı dizi ve filmler
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2020
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Şampiyon Dizisi Kerem kimdir? Gerçek adı nedir? Halit Özgür Sarı Rol aldığı yapımlar
Günlük Burç Yorumları 25 Temmuz 2019 Perşembe - Bugün astrolojik falınıza göre sizi neler bekliyor?
Kanal D'den yeni Hizmetçiler dizisi
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den son dakika açıklaması
Olay TV ve Olay FM Kapandı!
İkea mağaza çalışma saatleri 2020
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 8 Eylül 2020 Salı
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.