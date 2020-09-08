Son dakika... Malatya'da deprem paniği! Çevre il ve ilçeler sallandı

AFAD, Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Kısa süreli sarsıntı sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Kandilli ise deprem büyüklüğünü 4.9 olarak açıklandı. Saat 15.39’daysa merkez üssü Pütürge’de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD’ın yaptığı son dakika açıklamasında saat 13.44’te 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı kaydedildi.

‘’Olumsuz bir ihbar yok.’’

‘’Çalışmalarımız devam ediyor.’’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili yaptığı açıklamalarda şuana dek olumsuz bir ihbar olmadığını dile getirdi. Arama ve tarama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, vatandaşlara ‘’Geçmiş olsun.’’ dileklerini iletti.

Malatya Valisi Aydın Babuş AA muhabirine verdiği demeçte Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Şuana kadar olumsuz bir haber alınmadığını belirten Babuş, çalışmaların devam ettiğini söyledi.