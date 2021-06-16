Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde 16 Haziran Çarşamba günü saat 16.30’da bilim kurulu toplanıyor.

Toplantı video konferansı ile gerçekleşirken gündemde aşı sevkiyatı ele alınacak.

Canlı konferans ile gerçekleşecek olan toplantı vatandaşlar tarafından merak edilirken normalleşmelerin gevşetilip gevşetilmeyeceği araştırılıyor. Bazı işletmeler henüz faaliyetlerine başlamaması esnafları üzerken bugün gerçekleşecek bilim kurulu dört gözle bekleniyor.

Aşı stoğu ve yeni teslimatlar görüşülürken Türkiye için güncel durum konuşulacak.

Ülkede kademeli normalleşme sürerken günlük vaka sayıları 5 binin altına düşmesi için gerekli adımlar atılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16.30’da başlayacak toplantının ardından 18.30’da YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapacak.



