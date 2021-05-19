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Son dakika! Kırmızı kategoriye bir çizik daha atıldı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, kırmızı listede yer alan 2 teröristin yakalanıp etkisiz hale getirildiği belirtildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:26
Son dakika! Kırmızı kategoriye bir çizik daha atıldı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi.” İfadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:26
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Kırmızı Kategoriye Bir çizik Daha Atıldı2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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