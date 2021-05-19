Son dakika! Kırmızı kategoriye bir çizik daha atıldı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi.” İfadeleri yer aldı.
Son Güncelleme: 19.05.2021 11:26