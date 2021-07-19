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Son dakika Kayseri 13 dakika arayla 3 kez sallandı! 3.8, 3.9 ve 3.0 şiddetinde üç deprem

Son dakika Kayseri’de peş peşe 3 deprem birden meydana geldi. Bu sabah saatlerinde 3.8, 3.9 ve 3.0 şiddetinde gerçekleşen üç deprem vatandaşlar tarafından da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe gelen depremlerle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:50
Son dakika Kayseri 13 dakika arayla 3 kez sallandı! 3.8, 3.9 ve 3.0 şiddetinde üç deprem
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bugün peş peşe üç deprem birden meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde depremlere ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada ilk depremin saat 10:32’de 3.8 şiddetinde olduğu ve depremin yerin 8.1 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Saat 10:39’da gerçekleşen ikinci deprem ise 3.9 şiddetinde gerçekleşirken yerin 10.21 km altında odluğu bildirildi. Saatler 10:45’i gösterdiğinde ise bölgede 3.0 şiddetinde üçüncü deprem meydana geldi. Bu depremin ise yerin 5.7 km altında olduğu açıklandı. Art arda gelen depremlin ardından bölgede panik yaşandı. Öte yandan depremler sonucunda bölgede herhangi bir hasar bildirimi yapılmadı.


Son Güncelleme: 19.07.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
KayseriDeprem
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