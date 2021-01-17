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Son dakika: Kar etkisini gösterdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!

Uzun zamandır beklenen kar hafta sonunun gelmesi ile İstanbul’da etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı ile Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında şiddetli kar yağması sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Bolu’da ise hem Ankara hem de İstanbul’a ulaşım tamamen kapandı.

17 Ocak 2021 Pazar 23:39
Son dakika: Kar etkisini gösterdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!
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Şiddetli kar yağması sonucunda TEM otoyolu Gümüşova rampaları ulaşıma kapandı. Kar nedeni ile ulaşımda zorluk çeken vatandaşlar TIR’ların olması ile birlikte daha da mağdur durumda. Karayolları ekipleri müdahale etmesine rağmen trafik tamamen durdurulmuş halde. Uzun zamandır beklenen karın yağması ile vatandaşlar kuraklık korkusundan biraz olsun rahatlarken kar sonucu kapanan yollar ise vatandaşları zor duruma soktu. Kışlık lastiği bulunmayan araçlara ise işlem yapılmaya devam ediyor. Trafiğin kapanması ile sürücüler dinlenme tesislerine giderek yolun açılmasını beklemekte.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKarAnkaraYol
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