Son dakika: Kar etkisini gösterdi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı!

Şiddetli kar yağması sonucunda TEM otoyolu Gümüşova rampaları ulaşıma kapandı. Kar nedeni ile ulaşımda zorluk çeken vatandaşlar TIR’ların olması ile birlikte daha da mağdur durumda. Karayolları ekipleri müdahale etmesine rağmen trafik tamamen durdurulmuş halde. Uzun zamandır beklenen karın yağması ile vatandaşlar kuraklık korkusundan biraz olsun rahatlarken kar sonucu kapanan yollar ise vatandaşları zor duruma soktu. Kışlık lastiği bulunmayan araçlara ise işlem yapılmaya devam ediyor. Trafiğin kapanması ile sürücüler dinlenme tesislerine giderek yolun açılmasını beklemekte.



