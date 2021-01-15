Son Dakika: İzmir yine sallandı!

İzmir Seferihisar’da bu akşam saat 20:20’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kasım ayında 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremde çok sayıda mal ve can kaybı veren İzmir Seferihisar’da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle korkulu anlar yaşadı. Son dönemde art arda meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar büyük endişe yaşamaktadır. Bugünde Manisa Kırkağaç’ta 3.1 büyüklüğünde yerin 5,0 km deriliğinde meydana gelen depremde vatandaşları tekrardan korkuttu. Türkiye’de son zamanlarda İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde depremlerde meydana gelmişti.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER