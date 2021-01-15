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Son Dakika: İzmir yine sallandı!

İzmir’de yine deprem meydana geldi. AFAD’dan gelen son açıklamaya göre İzmir Seferihisar’da saat 20:20’de 4 büyüklüğünde meydana geldi.

15 Ocak 2021 Cuma 22:55
Son Dakika: İzmir yine sallandı!
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İzmir Seferihisar’da bu akşam saat 20:20’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kasım ayında 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremde çok sayıda mal ve can kaybı veren İzmir Seferihisar’da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle korkulu anlar yaşadı. Son dönemde art arda meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar büyük endişe yaşamaktadır. Bugünde Manisa Kırkağaç’ta 3.1 büyüklüğünde yerin 5,0 km deriliğinde meydana gelen depremde vatandaşları tekrardan korkuttu. Türkiye’de son zamanlarda İzmir, İstanbul ve Ankara illerinde depremlerde meydana gelmişti. 

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Yapay Sarsıntı Analizi Yapılmamıştır-Son Deprem Listelenmiştir

 

Tarih

Saat

Yer
           

2021-01-15

  

21:55

 

Kırkağaç-

(Manisa)

    

2021-01-15

  

21:11

 

Kuşadası Körfezi, 16.80 km. Seferihisar (İzmir)

    

2021-01-15

  

21:10

 

Ege Denizi, 17.94 km. Seferihisar (İzmir)

    

2021-01-15

  

20:31

Kırkağaç-

(Manisa)

    

2021-01-15

  

20:20

 

Ege Denizi, 18.25 km. Seferihisar (İzmir)

    

2021-01-15

  

19:51

Çardak-

(Denizli)

    

2021-01-15

 

19:08

Maden-

(Elâzığ)

    

2021-01-15

  

19:09

Soma-

(Manisa)

    

2021-01-15

  

19:05

Kırkağaç-

(Manisa)

    

2021-01-15

  

18:51

Kırkağaç-

(Manisa)

    
             

166 kayıttan 1- 10 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

 

Tüm veriler AFAD’dan alınmıştır.



Son Güncelleme: 15.01.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
DepremIzmirAfad
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