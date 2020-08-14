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Son dakika... İzmir alevler içerisinde kaldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Ildır Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgar etkisiyle hızla yayıldı. Gece saatlerinde çıkan yangının söndürülebilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:55
Son dakika... İzmir alevler içerisinde kaldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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İzmir Ildır Mahallesi’ndeki otluk alanda tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgar etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı açıklandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yangına müdahalelerin devam ettiğini işaret etti.


Şehri dumanlar altında bırakan yangına 30 arazöz, 8 dozer ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürüyor.

Rüzgar sebebiyle etkisini hızla artıran yangını söndürebilmek ve alevlerin yerleşim yerlerine tesir etmemesi adına çaba harcanmaktadır.

Yangının geç saatlerde çıkması nedeniyle helikopter ile uçakla müdahale yapılamadı ancak ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için müdahalesi sürüyor.



Son Güncelleme: 14.08.2020 15:55
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IzmirSon DakikaYangın
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