Son dakika: İstanbul’da maç öncesi bazı yollar kapatıldı!

İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında bulundu. Süper Lig’in mücadelesinin sonuna gelirken 3 büyük takımın maçları bugün 20.30 da gerçekleşecek. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2020- 2021 sezonu şampiyonluk için adını duyuracağı bu gecede vatandaşların sevinci sokağa taşmaması için valilik maç öncesi tedbirlerini aldı. Bu süreçte hiçbir vatandaşın ceza yemesini önlemek ve virüsü yaymamak adına bazı yollara bariyerler kuruldu. Tam kapanma süresi devam ederken taraftarlar şampiyonluk için kutlama yapılmaması ve sokağa çıkılmaması adına gerekli yollar trafiğe kapatılırken İstanbullular hangi yolların trafiğe kapatıldığını merak etti. işte İstanbul'da kapatılacak yollar ve altenatif yollar haberimizde

İşte İstanbul’da kapatılacak yollar

TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak

Altenatif yollar

TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.

Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi

İstanbul Valiliği, 17.30 tarihinden itibaren kapatılacak yollar listesini açıklarken altenatif yolları da belirtti.