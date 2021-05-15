İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Son dakika: İstanbul’da maç öncesi bazı yollar kapatıldı!

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği Süper Lig için önlemlerini aldı. Şampiyonun belli olacağı günde valilik vatandaşların kutlama yapmaması için bazı yolları trafiğe kapattığı öğrenildi. İşte İstanbul’da geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatif yolların listesi haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:52
Son dakika: İstanbul’da maç öncesi bazı yollar kapatıldı!
Takip Et:

İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında bulundu. Süper Lig’in mücadelesinin sonuna gelirken 3 büyük takımın maçları bugün 20.30 da gerçekleşecek.  Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2020- 2021 sezonu şampiyonluk için adını duyuracağı bu gecede vatandaşların sevinci sokağa taşmaması için valilik maç öncesi tedbirlerini aldı. Bu süreçte hiçbir vatandaşın ceza yemesini önlemek ve virüsü yaymamak adına bazı yollara bariyerler kuruldu. Tam kapanma süresi devam ederken taraftarlar şampiyonluk için kutlama yapılmaması ve sokağa çıkılmaması adına gerekli yollar trafiğe kapatılırken İstanbullular hangi yolların trafiğe kapatıldığını merak etti. işte İstanbul'da kapatılacak yollar ve altenatif yollar haberimizde

İstanbul Valiliği, 17.30 tarihinden itibaren kapatılacak yollar listesini açıklarken altenatif yolları da belirtti.

İşte İstanbul’da kapatılacak yollar

  • TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.
  • Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.
  • Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak

Altenatif yollar

  • TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.
  • Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulYolSüper LigAlternatifKapalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi

Popüler Haberler

FOX TV Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
E-devlet üzerinden Aile Hekimi değişikliği nasıl yapılır?
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör özellikleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Kardeşlerim 13. bölüm ATV canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölüm Show TV canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Savaşçı 105. bölüm TRT 1 canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 28. bölümü TRT 1
Kayserispor Fenerbahçe şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Kayseri - FB tek maç nasıl satın alınır?
Arka Sokaklar dizisi Servan karakteri kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Kuruluş Osman dizisi konusu ve oyuncuları
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay hakkında bilgiler
Konyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - TS youtube geniş özeti ve maçın golleri
ADA COİN coin nedir? ADA Token açıklaması
Şampiyonluk kutlamaları yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları yapılmayacak mı?
Star TV Ada Masalı oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?
Survivor Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.