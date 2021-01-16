Son dakika: İstanbul’da korku dolu anlar yaşandı! Mermi çenesinden girdi, alnından çıktı!

Yüksek kaldırım caddesi üzerinde bulunan bir otelde konaklayan Mehmet Emin Ö. vatandaş tabancısının ateş alması sonucunda başından yaralandı. Merminin yakın temastan kaynaklı Mehmet Emin’in çenesinden girip alnından çıkması ile çok kan kaybeden vatandaş kendisini lobiye kadar sürükledi.





Lobideki otel sakinleri ise gördükleri manzara ile dehşet yaşadı. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralı Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayat tehlikesinin bulunduğu söylenen vatandaş için polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan vatandaş kaldığı hastanede halen tedavi görmekte.