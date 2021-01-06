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Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İki ilçe için yasak kararı...

Gelen haberler göre; Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarının yapılmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde gösterilerin ve yürüyüşlerin yasaklandğını duyurdu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:19
Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! İki ilçe için yasak kararı...
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünün önünde bugün için düzenlenecek olan toplanma çağrısıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır. Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulValiÜniversiteBoğaziçiYasak
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