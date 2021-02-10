Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Sanayi ve Hizmet sektöründe rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerime göre 2020 yılı Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye geneli olarak 15 ve daha üzeri yaş için işsizlik sayısı 3030 bin azaldığı görüldü. Son olarak bu rakam 4 milyon 5 bin kişi oldu.

Genç nüfus işsizlik oranı artıyor!

İnşaat sektörü gibi birçok sektörde istihdam arttığı belirlendi. İstihdam edenlerin sayısı 1 milyon 103 bin azalırken bu2,7 azalış oranı ile 42,9 oldu.

Tarım sektöründe 361 bin olarak gözüken bu rakam sanayi sektörü için 91 bin hizmet sektörü için ise 751 bin azalma görüldü. Rekorların en çok inşaat ve hizmet sektöründe olduğu görülürken bir diğer önemli konu ise genç nüfusun işsizlik oranı dikkat çekti. 15-24 yaş aralığı bir önceki yıla göre 0,9 artış gösterdi.