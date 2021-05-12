Son dakika! İsrail'den skandal tehdit!

Savunma Bakanı Benny Gantz ile Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’yle yaptıkları ortak basın toplantısında açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, "Biz savaşın göbeğindeyiz. Bugün İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad'ın yüzlerce hedefine hücum etti." İfadelerine yer verdi.

Gazze'den İsrail'e atılan roketleri "saldırganlık" olarak nitelendiren Netanyahu, aralarında büyük yöneticilerin de yer aldığı onlarca liderin öldürüldüğünü, Filistinli vatandaşların kullandığı binaları, yüksek kuleleri yıktıklarını ve saldırıyı tüm güçleri ile sürdüreceklerini belirtti .

Toplantıda söz alan Savunma Bakanı Gantz ise Gazze Şeridi'nde henüz daha çok hedefin olduğunu, bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyerek, "Gazze'deki durumu biliyorum, terör örgütleri etkilendi, İsrail'e roket atma kararlarından dolayı zarar görmeye devam edecekler." dedi.

Genelkurmay Başkanı Kochavi ise İsrail ordusunca, Gazze'de aralarında silah üretimi yapılan yerlerin de bulunduğunu 500'den fazla noktanın vurulduğunu bildirdi.