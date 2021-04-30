İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “Görev Belgesi Düzenleme” başlıklı genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenleme” genelgesini yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Peki genelgede söz konusu konular ne oldu? Genelge hangi alanları kapsıyor? İşte detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 00:47
Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “Görev Belgesi Düzenleme” başlıklı genelge gönderildi
Takip Et:

Son dakika

İçişleri Bakanlığı’ndan “Görev Belgesi Düzenleme” genelgesi yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi sebeplerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması halinde bir kez olmaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek.

Muafiyet çerçevesindeki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ile “görev belgesi” başvurusu yapabilecek.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu tutulacak.

Cenaze izni için elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” aktartılması zorunlu tutulmakayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek.

Görev Belgesi Düzenleme” genelgesi 81 ilin Valiliğine Gönderildi

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. Cenaze izni için elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklenmesi uygulamasından vazgeçildi. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar arası sistem üzerinden teyit edilecek

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi.Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayısıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de öneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de öneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarını engellemek için “Cenaze İzin Hizmeti” seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir duruma getirildi. Aynı zamanda cenaze izni için başvuru sırasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GenelgeOn DakikaValilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?
Yılmaz Erdoğan'ın korku dolu anları. Erdoğan'ı tehdit eden şahıs kim?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
Alkol satış yasağı var mı? Yasak süresince içki satışı yapan yerler var mı?
Alkol satış yasağı var mı? Yasak süresince içki satışı yapan yerler var mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı mı, tutuklandı mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı mı, tutuklandı mı?
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri
Yasaklarda kargolar açık mı? Kargo çalışma ve dağıtım saatleri

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 30 Nisan 2021 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Nisan 2021 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 30 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Nisan 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Nisan 2021 Cuma
Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? 2021 Belediye memur birimleri
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
TV 8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.