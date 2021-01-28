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Son dakika: İç işleri Bakanlığı ve MİT FETÖ operasyonunda

Alınan son dakika haberlerine göre MİT, İç İşleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polislerinin iş birliği ile KKTC’de yakalanan FETÖ üyesi mahrem imam Ahmet Yiğit Türkiye’ye getirildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:38
Son dakika: İç işleri Bakanlığı ve MİT FETÖ operasyonunda
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Alınan son dakika haberlerine göre MİT, İç İşleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polislerinin iş birliği ile KKTC’de yakalanan FETÖ üyesi mahrem imam Ahmet Yiğit Türkiye’ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalar kapsamında, KKTC’de Türkiye aleyhine işlerde bulunan terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespit edilmesi ve yakalanması için yapılan faaliyetler sonucunda MİT, İç İşleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliği ile operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda FETÖ üyelerinden biri olan Ahmet Yiğit KKTC’de yakalandı.

Ahmet Yiğit hakkında 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ötürü arama kararı vardı. Bunun yanı sıra suçlunun Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ soruşturmalarından firar edildiği bildirildi.

Ahmet Yiğit’in Hatay’da görev yapan ve örgüt üyesi olan polislerin FETÖ abisi olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu bir de pasaportunda şerh kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Yiğit 02.45’te Mersin Taşucu Limanı’na getirildi. Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
MitIçişleribakanlığıFETÖOperasyon
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