Son dakika... HDP milletvekili Remziye Tosun 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HDP Milletvekili Remziye Tosun’un Diyarbakır’da ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sur ilçesinde 5 yıl önce PKK’ya karşı düzenlenen operasyonda güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra soruşturma başlatılan Tosun’un karar duruşması görüldü.
Tosun’un katılmadığı duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.
10 yıl hapis cezası verildi
Mahkeme HDP’li Tosun’a 10 yıl hapis cezası verilmesine ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Kararın kesinleşmesiyle birlikte bir önek TBMM Genel Sekreterliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.
Son Güncelleme: 11.09.2020 19:29