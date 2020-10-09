Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

Halil Sezai’nin davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 15 Eylül’de Tuzla’daki villasında komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği için tutuklanan Halil Sezai hakkında, alenen hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 15 Eylül’de Halil Sezai ile Hüseyin Meriç arasına tartışma yaşandığı ifade edildi.
13 Yıl 10 Aya Kadar Hapis Cezası
Halil Sezai’nin işlediği suçlardan dolayı 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası alması istendi. Alenen hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından dolayı Sezai hakkında 3 yıl ile 13 yıl arasında hapis cezası verilmesi istendi. İddianame İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Yetkili mahkemenin dava için 15 gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.