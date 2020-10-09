Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

Halil Sezai’nin davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 15 Eylül’de Tuzla’daki villasında komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği için tutuklanan Halil Sezai hakkında, alenen hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 15 Eylül’de Halil Sezai ile Hüseyin Meriç arasına tartışma yaşandığı ifade edildi.

13 Yıl 10 Aya Kadar Hapis Cezası

Ayrıca iddianamede Sezai’nin müşteki Meriç’i elinde bir odun ile ‘seni öldürmeye geldim’ şeklinde tehdit ettiği, müştekiye vurduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede Halil Sezai’nin ifadeleri de belirtildi. Sezai iddianamedeki ifadesinde, çekim yapmak için kullanmak istediği villa için elinde çiçekle Meriç'le görüşmeye gittiğini söyledi. Sonrasında bir odun parçası ile şaka yapmak istediğini ancak hakaret ve küfürle karşılık alması üzerine bir anlık sinirle müştekiye vurduğunu söyledi.

Halil Sezai’nin işlediği suçlardan dolayı 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası alması istendi. Alenen hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından dolayı Sezai hakkında 3 yıl ile 13 yıl arasında hapis cezası verilmesi istendi. İddianame İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Yetkili mahkemenin dava için 15 gün içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.