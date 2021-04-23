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Son Dakika: Hakkari Şemdinli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı!

Hakkari ilinin Şemdinli ilçesine bağlı emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapmsamında 20 kilogram uyuştucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

23 Nisan 2021 Cuma 23:52
Son Dakika: Hakkari Şemdinli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı!
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Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık olarak 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Nisan 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde bulunan bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine kargo kolisinde yapılan aramalarda çocuk oyuncaklarının arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 498 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Nisan 2021 günü ilimiz Merkez Depin Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bagaj kapısının iç kısmına zulalanmış vaziyette 10 kilo 200 gram eroin maddesi, 1 kilo 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:52
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HakkarişemdinliUyuşturucu OperasyonuHakkari İl Emniyet MüdürlüğüUyuşturucuyla Mücadele
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