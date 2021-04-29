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Son dakika haberi: esnafa kira desteği uzatıldı mı? Esnafa kira desteğinden kimler yararlanabilir? Esnafa kira desteği başvuru ekranı...

Kovid-19 nedeni ile esnaflara kira desteğinde ve gelir desteğinde bulunulacağının müjdesi verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği kira desteği başvurusu tekrardan başlatılıyor. Çoğu esnafsa tam kapanma süresinde kira desteğinden yararlanmak istiyor. Kira destekleri ne kadar verilecek? Kira desteklerinden kimler yararlanabilir? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda.

29 Nisan 2021 Perşembe 22:39
Son dakika haberi: esnafa kira desteği uzatıldı mı? Esnafa kira desteğinden kimler yararlanabilir? Esnafa kira desteği başvuru ekranı...
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Esnaflara sunulan kira desteği başvurusu araştırılmaya başlandı. Kovid-19 salgınından dolayı alınan tam kapanma kararının ardından işyerlerini kapatmak durumunda olan esnaflara müjdeli haber geldi. Yasakların olduğu günlerde uygulamaya konulan desteklerden birisi olan kira desteğinde uzatma kararı alındı.

Esnafa kira desteği uzatıldı mı? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapan sürecinde esnaflara yapılan 1000 Türk Lirası gelir desteğiyle 750 Türk Lirası ve 500 Türk Lirası arasındaki lira desteklerinin süresini bir ay daha uzatıldığını ve KOSGEB aracılığıyla toplamda 5 milyar bütçeli yeni bir destek programının başlatıldığını açıkladı.

Kira desteğine kimler başvurabilir? 

Salgından dolayı gelir kaybı olan ya da nakit akışında bozulmalar olan, istihdamını koruyan imalat sektöründe faaliyette bulunan mikro ve küçük işletmelerle teknoloji alanlarında faaliyette bulunan şirketler bu destekten yararlanabilecek.

Kira desteği başvurusu 

Koşulları yerine getiren mikro ve küçük ölçekli işletmeler, 3 Mayısıs Pazartesi günü itibariyle e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını tamamlayabileceklerdir. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafın kullandığı kredilerin taksit ödemeleriyse 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi.

Kira desteği başvuru ekranı...




Son Güncelleme: 29.04.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
EsnafKiraDesteğiErdoğan
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