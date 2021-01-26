Son dakika: Eski eşinin görüntülerini paylaşan koca hakkında karar verildi

Mersin’de eski eşi tarafından özel görüntülerinin yakın çevresi ile paylaşılan koca hakkında mahkeme kararı çıktı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan koca Mersin cezaevine gönderildi.

Mersin’de gerçekleşen olayda ticaret işi ile uğraşan Burak Etiler ve eski eşi Nida Nur Yıldız 2018 tarihinde evlendi. Anlaşmazlık sonucunda boşanma davası açan Nisa Nur Yıldız 2019 yılında boşandı. Eski koca Burak Etiler eşine ait özel görüntülerini boşanma sırasında arkadaş grubuna gönderildiğini Yıldız arkadaşları tarafından durumdan haberdar olduğu öğrenildi. Nisa Nur Yıldız eski eşinin 3 farklı kadın ile çekilmiş fotoğrafları ile beraber savcılığa suç duyurusunda bulundu. Burak Etiler’e açılan soruşturmada özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan dava açıldı.



Bugün sonuçlanan mahkeme kararı ile Mersin Adliyesi 15’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada eski koca Burak Etiler’e ‘özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri ihlal suçundan’ 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Kadınlara çağrım korkmasınlar, sessiz kalmasınlar!”

Nida Nur Yılmaz mahkeme sonrası yaptığı açıklamada ise iddialarının kurul tarafından doğrulandığını ve eski kocası için atılı suçun işlendiğini tespit edildiğini söyledi. Kadınlara seslenen Nida Nur Yılmaz: “Halen korkuyorum ama kadınlara çağrım korkmasınlar, başına bu tarz şeyler gelen kadınlar kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu. Çok şükür ki anlımın akıyla çıktım" ifadelerini kullandı.



