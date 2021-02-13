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Son dakika... Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş'ın yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:17
Son dakika... Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
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İstanbul'da uzun bir süre görev yapan ve 2017 yılında görevinden ayrılan Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 

Bir süredir ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 virüsüne yakalanan 76 yaşındaki Eski Başkan Topbaş, 16 Kasımdan beri yoğun bakımda tedavi görürken virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 

Haberi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kişisel Twitter hesabından paylaştı. 

Küçük büyük birçok insanın sevdiği Topbaş'ın vefatı sevenlerini derinden etkiledi. Vefatının duyulmasının ardından sevenleri, meslektaşları, parti arkadaşları, muhalefet partilerin milletvekilleri tarafından yakınlarına taziyeler paylaşıldı. 

Kadir Topbaş'ın cenazesinin 14 Şubat Pazar günü öğlen ezanından sonra defnedileceği açıklandı. 

 

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:17
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