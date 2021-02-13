Son dakika... Eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da uzun bir süre görev yapan ve 2017 yılında görevinden ayrılan Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.
Bir süredir ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 virüsüne yakalanan 76 yaşındaki Eski Başkan Topbaş, 16 Kasımdan beri yoğun bakımda tedavi görürken virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Haberi Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kişisel Twitter hesabından paylaştı.
Küçük büyük birçok insanın sevdiği Topbaş'ın vefatı sevenlerini derinden etkiledi. Vefatının duyulmasının ardından sevenleri, meslektaşları, parti arkadaşları, muhalefet partilerin milletvekilleri tarafından yakınlarına taziyeler paylaşıldı.
Kadir Topbaş'ın cenazesinin 14 Şubat Pazar günü öğlen ezanından sonra defnedileceği açıklandı.