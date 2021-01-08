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Son dakika: Esenler otogarında akılalmaz olay! Genç kıza iğrenç tuzak!

Son dakika haberine göre 18 yaşındaki genç kız iş aramak için 15 Temmuz Otogarına gitti. Otogarda genç kıza yardımcı olacağını söyleyen şahıs, genç kızı tuzağa düşürdü. Kızı kandırıp başka yere götüren ve daha sonra uyuşturucu ve cinsel istismarda bulunan kızı polisler buldu.

08 Ocak 2021 Cuma 12:36
Son dakika: Esenler otogarında akılalmaz olay! Genç kıza iğrenç tuzak!
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16 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen olayda 18 yaşındaki E.K otogarda otobüs firmalarında iş aramak için gittiğini söyleyen genç kız daha sonra 30 yaşındaki Sedat S. ile tanıştığını belirtti. İş için ona yardım edeceğini söyleyen Sedat S. E.K’ ye otogarda oturduğunu söyledikten sonra genç kızı A2 kule 3. katta bulunan metruk boş bir odaya götürdü. Şahıs genç kızı alıkoyarak günlerce uyuştucu kullandırıp, cinsel istismarda bulundu.


 

Yarı çıplak halde bulundu!

Uyuşturucunun etkisi ile baygınlık geçiren E.K otogarda yapılan aramalar sonucunda bulundu. Polisler tarafından yarı çıplak halde bulunan genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kız ifadesinde kendisine zorla uyuşturucu içirdiğini ve daha cinsel istismarda bulunan Sedat S.’den şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Sedat S. soruşturma sonunda adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İddianamesi tekrar düzeltilirken mağdur durumda olan genç kızı kandırıp, zorla uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh sağlığını bakımından kendisini savunamayacak durumda olan genç kızla tecavüzde bulunarak, uyuşturucu madde etkisinde olan E. K’nin ruh sağlığı yerinde olmadığı için kendini koruyamaması ve olay yerinden ayrılamaması üzerine atılı suçları işlediğine dair tekrar iddianame düzeltildi. 25 yıla kadar hapis cezası istenen genç adam Ağır Ceza Mahkemesin’de yargılanacağı günü bekliyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:36
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Anahtar Kelimeler:
Esenler OtogarıCinsel Istismar
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