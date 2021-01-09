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Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit olurken 3 asker yaralandı. Acı haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:08
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakı’ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

‘’Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir.’’



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAskerŞehit
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