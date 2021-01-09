Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakı’ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

‘’Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir.’’