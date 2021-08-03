Son dakika Denizli’de yangın

çıkan bölgelere bir yenisi daha eklendi.’ninilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Honaz Dağ Milli Parkı yakınındaki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Son günlerde ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlara ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Yangın çıkan bölgelerde yetkililer sabotaj girişimlerine karşı ormanlık alanlarda nöbet tutmaya başladı. Bazı bölgelerde vatandaşlarda nöbet tutuyor.