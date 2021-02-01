Son dakika: Cumhurbaşkanı, köy okullarının 15 Şubat’ta açılacağını açıkladı!

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir kapalı olanın ne zaman açılacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, 15 Şubat gününden itibaren köy okullarında eğitime başlanılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, 15 Şubat itibariyle köy okullarında eğitim-öğretimin başlayacağını duyurdu. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflar için de açıklamada bulunan Erdoğan, 1 Mart’ta okulları açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.