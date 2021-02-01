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Son dakika: Cumhurbaşkanı, köy okullarının 15 Şubat’ta açılacağını açıkladı!

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat Pazartesi günü açılacağını açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı, köy okullarının 15 Şubat’ta açılacağını açıkladı!
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Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir kapalı olan okulların ne zaman açılacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat gününden itibaren köy okullarında eğitime başlanılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, 15 Şubat itibariyle köy okullarında eğitim-öğretimin başlayacağını duyurdu. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflar için de açıklamada bulunan Erdoğan, 1 Mart’ta okulları açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıOkullarEğitim öğretimRecep Tayyip ErdoğanKabine Toplantısı
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