Son dakika: Cumhurbaşkanı, köy okullarının 15 Şubat’ta açılacağını açıkladı!

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:38
Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir kapalı olan okullar
ın ne zaman açılacağı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan
, 15 Şubat gününden itibaren köy okullarında eğitime başlanılacağını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, 15 Şubat itibariyle köy okullarında eğitim-öğretimin başlayacağını duyurdu. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflar için de açıklamada bulunan Erdoğan, 1 Mart’ta okulları açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Son Güncelleme: 01.02.2021 20:38
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