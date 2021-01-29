Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile telefon görüşmesi gereçekleştirdi. Görüşmede konuşulan konular merak konusu oldu. Dünyaca ünlü SpaceX'in kurucu ismi Elon Musk ve Erdoğan hangi konulardan konuştular, işte detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin duyurusu Twitter üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye'deki kurumlar ile uzay teknolojileri alanında iş birliği konuları ele alındı.