İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...

Vatandaş tarafından heyecanla beklenen ekonomiyle alakalı paket, bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Peki, bu paket neleri kapsayacak? Ayrıntılar Gürses’te

12 Mart 2021 Cuma 11:30
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Takip Et:

Gündemde yer alan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi iyileştirmeye yönelik olarak reform paketini açıklayacak. Yani bu paket kapsamında kamuda tasarruf politikaları uygulanacak, harcamaların denetlendiği bir sistem kurularak. Teşvik edilmesi sağlanacak. Altenatif oluşturan bu sistem kamu iktisadi Teşebbüsleri daha verimli ve rekabetçi hale getirilecek.

Bu doğrultuda yapılan paket kapsamı içerisinde şunları barındıracak.

Paketin içerisindeki var olan bütçenin uygulanacağı kalemler çerçevesinde denetim daha sıkı olacak düzenlemelere gidilecek.

Kurumların harcamalarında kısıtlama getirilmesi muhtemel olacak. Bunlar belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumlar olarak belirlenecek. . Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Daha çok iktisat politikasında uygulanan kamu maliyesi konuları önem taşıyacak.

Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.

Bu açıklama sonrasında yapılan bir başka bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan gelmişti. Elvan, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler aldı bu doğrultuda talep ve istekler masaya alınarak ekonomik paketin içiresinde değerlendirilecek.

Kamu ihalelerinde yeni sistem geçilerek uygulamaya alınacak. Kurumların yapısal pozisyonu güçlendirilip yatırımlar daha çok teşviki sağlanıp, dengeli bir rekabet politikasının varlığı kazanılmaya çalışılacak.

Gelir ve harcamalar değerlendirilmeye alınarak 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilmesi ön görülüyor. Bu doğrultuda yapılacak olan harcamaların takip edilmesi ve izlenmesi öne arz edecek.

Bakanlıklar zor durumda kalmadıkça kendisine verilen ödeneğin dışında harcama gerçekleştirmeyecek. Böylelikle ödeneklerden tasarruf sağlanması bekleniyor.

Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilip yönlendirme sağlanacak.



Son Güncelleme: 12.03.2021 11:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SondakikaEkonomipaketiYenisistemErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
20 Şubat ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınav sonuçları 2021
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Ali Erbaş sağlık durumu nasıl?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Miraç Gecesi süt içme nedir, neden içilir? Miraç Kandili süte hangi dualar okunur?
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları

Popüler Haberler

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
Tiktok nasıl video yüklenir? Tiktok’ta düet video
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Mart 2021 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
Yatakta bulunan lekeler nasıl temizlenir? Yataktaki lekeleri çıkarmak için pratik yöntemler
Canlı yayında kan donduran söz: Öldürürüm lan seni!
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
Metropoll Araştırma şirketi kimin, sahibi kimdir? Hangi anket ve araştırma şirketi sahibi kim?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Son Ültimatom filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları kimler? Fragmanı ve oyucu listesi
Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Gain TV'de Ocak 2021'de hangi dizi ve filmler olacak? Gain TV Ocak 2021 yayın takvimi belli oldu!
Babil dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve semtte?
Exxen Yavuz oyuncu kadrosu
Kurban nasıl kesilir, nasıl kesilmeli? İslami şartlara uygun kurban kesimi
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Kırmızı Oda dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Körler rüya görür mü? Kör olan insanlar ne görür?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.