Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamada bulunacak : Yeni ekonomi paketi geliyor...

Gündemde yer alan son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi iyileştirmeye yönelik olarak reform paketini açıklayacak. Yani bu paket kapsamında kamuda tasarruf politikaları uygulanacak, harcamaların denetlendiği bir sistem kurularak. Teşvik edilmesi sağlanacak. Altenatif oluşturan bu sistem kamu iktisadi Teşebbüsleri daha verimli ve rekabetçi hale getirilecek.

Bu doğrultuda yapılan paket kapsamı içerisinde şunları barındıracak.

Paketin içerisindeki var olan bütçenin uygulanacağı kalemler çerçevesinde denetim daha sıkı olacak düzenlemelere gidilecek.

Kurumların harcamalarında kısıtlama getirilmesi muhtemel olacak. Bunlar belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumlar olarak belirlenecek. . Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Daha çok iktisat politikasında uygulanan kamu maliyesi konuları önem taşıyacak.

Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.

Bu açıklama sonrasında yapılan bir başka bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan gelmişti. Elvan, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler aldı bu doğrultuda talep ve istekler masaya alınarak ekonomik paketin içiresinde değerlendirilecek.

Kamu ihalelerinde yeni sistem geçilerek uygulamaya alınacak. Kurumların yapısal pozisyonu güçlendirilip yatırımlar daha çok teşviki sağlanıp, dengeli bir rekabet politikasının varlığı kazanılmaya çalışılacak.

Gelir ve harcamalar değerlendirilmeye alınarak 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilmesi ön görülüyor. Bu doğrultuda yapılacak olan harcamaların takip edilmesi ve izlenmesi öne arz edecek.

Bakanlıklar zor durumda kalmadıkça kendisine verilen ödeneğin dışında harcama gerçekleştirmeyecek. Böylelikle ödeneklerden tasarruf sağlanması bekleniyor.

Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilip yönlendirme sağlanacak.

