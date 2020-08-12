Son Dakika... Çorum Keresteciler Sitesi'nde dehşet yangın! 2 atölye ve 1 traktör yandı

Çorum Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın üzerine şehir adeta dumanların altında kaldı.

Akşam saatlerinde Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın rüzgar etkisiyle kısa süre içerisinde çevredeki işletmelerin üzerine sıçradı. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

‘’16 arazöz ve yangınla müdahale ediyoruz.’’

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda 1.5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Zahir yapmış olduğu açıklamalarda yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını dile getirerek itfaiye ekiplerinin de yangına zamanında müdahale ettiğini belirtti. Yangının kontrol altında olduğunu ve bir problem olmadığını söyleyen Zahir, hali hazırda 16 arazöz ve araçla yangına müdahale edildiğini işaret etti.

Yangın sonucunda iki biçki atölyesi ile bir traktörün yandığı öğrenildi.