İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Son Dakika... Çorum Keresteciler Sitesi'nde dehşet yangın! 2 atölye ve 1 traktör yandı

Çorum Keresteciler Sitesi'nde çıkan son dakika dehşet yangın üzerine vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Yangın sonucunda 2 atölye ve 1 traktör yandı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:25
Son Dakika... Çorum Keresteciler Sitesi'nde dehşet yangın! 2 atölye ve 1 traktör yandı
Takip Et:

Çorum Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın üzerine şehir adeta dumanların altında kaldı.

Akşam saatlerinde Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangın rüzgar etkisiyle kısa süre içerisinde çevredeki işletmelerin üzerine sıçradı. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.


Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda 1.5 saat sonra kontrol altına alınabildi.  

‘’16 arazöz ve yangınla müdahale ediyoruz.’’

Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Zahir yapmış olduğu açıklamalarda yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını dile getirerek itfaiye ekiplerinin de yangına zamanında müdahale ettiğini belirtti. Yangının kontrol altında olduğunu ve bir problem olmadığını söyleyen Zahir, hali hazırda 16 arazöz ve araçla yangına müdahale edildiğini işaret etti.

Yangın sonucunda iki biçki atölyesi ile bir traktörün yandığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 12.08.2020 23:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çorumKeresteciler SitesiSon DakikaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli otomobil TOGG'un fiyatları hakkında ilk açıklama geldi
Yerli otomobil TOGG'un fiyatları hakkında ilk açıklama geldi
Uzman Çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Uzman Çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı güncel korona virüs vaka sayılarını duyurdu
Sağlık Bakanı güncel korona virüs vaka sayılarını duyurdu
Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in, katilini 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı
Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem
Hazır tapu işlemleri notere geçecek mi? Noterlerde yeni dönem
Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak
Meteoroloji uyarıyor! O bölgelerde şiddetli yağışlar olacak

Popüler Haberler

Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu?
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
En uygun kredi veren bankalar listesi
Başvuran ihtiyaç sahipleri 48 ay boyunca 960 TL maddi destek olanağından yaralanabilecek
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ütü yaparken nelere dikkat edilmeli? Ütü yapmanın püf noktaları
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Ağustos 2020 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
İnfaz paketinde hangi maddeler var? Meclisteki infaz paketindeki tüm maddeler
Çocuklarda Görülen Yatak Islatma Sorunu Nedir?, Çocuklarda Yatak Islatma Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
En düşük faizli Ramazan Bayramı kredisi hangi bankada? Bankaların bayram kredisi kampanyaları ve faiz oranları
O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan sürprizi! 22 Kasım 2019 Cuma Ajda Pekkan juriyi şaşırtıyor!
2021 yayın döneminde Star TV’de başlayacak yeni diziler
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Ağustos 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.