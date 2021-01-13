Son dakika: Çin aşısı onaylandı! İlk aşıyı Sağlık Bakanı oldu!

Yapılan açıklamaya göre Dünya Sağlık Örgütü ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Çin yapımı CoronaVac aşısı için gerekli analizler yapıldı.



Gün geçtikçe halk sağlığını tehlikeye atan virüs Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verdi. Halkın bir an önce bu aşıdan faydalanması gerektiğine vurgu yapan Cihaz Kurumu analizlerini sonuçlandı.





14 gün boyunca incelenen aşıların hemen ardından acil kullanım onayı verilmesinin ardındanFahrettin Koca Coronavac adlı aşıyı oldu. Fahrettin Kocanın ardından Bilim Kurulu Üyeleri de aşı oldu.