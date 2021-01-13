İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Son dakika: Çin aşısı onaylandı! İlk aşıyı Sağlık Bakanı oldu!

Gelen son dakika haberine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin’den getirilen ‘CoronaVac’ adlı aşı için onay verdi. Acil kullanım onayı getirilen aşıda ilk vurulan kişi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:29
Son dakika: Çin aşısı onaylandı! İlk aşıyı Sağlık Bakanı oldu!
Takip Et:

Yapılan açıklamaya göre Dünya Sağlık Örgütü ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Çin yapımı CoronaVac aşısı için gerekli analizler yapıldı.

 Gün geçtikçe halk sağlığını tehlikeye atan virüs Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verdi. Halkın bir an önce bu aşıdan faydalanması gerektiğine vurgu yapan Cihaz Kurumu analizlerini sonuçlandı.



14 gün boyunca incelenen aşıların hemen ardından acil kullanım onayı verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavac adlı aşıyı oldu. Fahrettin Kocanın ardından Bilim Kurulu Üyeleri de aşı oldu.



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AşıSağlık BakanıCoronaVAC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den yeni müjde! ‘MS’ hastalığına karşı geliştirilen aşı sonuç verdi
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den yeni müjde! ‘MS’ hastalığına karşı geliştirilen aşı sonuç verdi
Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”
Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki araç kafa kafay çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da iki araç kafa kafay çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Park halindeki otomobilde bir gencin cansız bedeni bulundu
Park halindeki otomobilde bir gencin cansız bedeni bulundu
Sahte gelinden herkesi şaşırtan itiraf! “3 yıldır insanları evlilik vaadi ile dolandırdım.”
Sahte gelinden herkesi şaşırtan itiraf! “3 yıldır insanları evlilik vaadi ile dolandırdım.”

Popüler Haberler

Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmenin tabirleri ve yorumları
Manisa askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Açık kapı nedir? Açık kapı başvuru kapatıldı ne demektir?
Koronavirüs aşı randevu sistemi ne zaman açılacak?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin anlamları
Askerlik 29 yaş sınırı hesabı nasıl yapılır?
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
MEB 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman, tatili hangi tarihte?
Aşı takip sistemi kayıt ve aşı randevusu
2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi
İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?
Cursed yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Cursed 2.sezon yayın tarihi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 ay borç erteleme başvuru için aranan şartlar nelerdir? Bakan Kurum'dan borç erteleme son dakika açıklamaları
Sefirin Kızı dizisindeki Nasuh Tevbesi nedir? Nasuh Tövbesi ne için edilir?
Askerde gece gündüz çavuşu nasıl olunur? Askerde gece gündüz çavuşu olmak iyi midir?
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisindeki Cavidan karakteri Kimdir? Meltem Baytok dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi, Özge Törer diziden ayrılacak mı? Bala Hatun gerçek tarihte ne zaman öldü?
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.