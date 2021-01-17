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Son dakika: Çanakkale ve İzmir’de deprem meydana geldi

Son dakika haberlerine göre AFAD ve Kandilli duyurularında Ege Denizi’nde gerçekleşen deprem de İzmir ve Çevre illerden hissedildiği açıklandı. Saat 11.00’da 3,6 büyüklüğünde meydana gelem deprem de Çanakkale şehrinin de 11.07 ‘de 3.1 deprem yaşandığı söyleniyor.

17 Ocak 2021 Pazar 13:25
Son dakika: Çanakkale ve İzmir’de deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika verilerine göre İzmir yakınlarında meydana gelen depremde Ege Deniz’inde gözüktüğü ve depremin 9.1 derinlikte geldiği söylendi.  İzmir’de saat 11.00’da hissedilmesi üzerine 3.6 büyüklükte deprem yaşandı.

Çanakkale’de deprem!

11.00 ‘da İzmir’de oluşan deprem sonrası çevre illerden hissedilmesi üzerine Çanakkale’nin de 11.07 saatinde 3,1 şiddetinde deprem meydana geldiği görüldü. Depremin 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiği söylenirken İzmir ve Çanakkale halkı depremi hissettiğini söylüyor.

İzmir Depreminin yaşandığı bölge




Çanakkale depreminin yaşandığı bölge




Son Güncelleme: 17.01.2021 13:25
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Anahtar Kelimeler:
çanakkeleIzmirDepremEge Denizi
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