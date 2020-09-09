Son dakika... Çağlayan Adalet Sarayı önünde silah sesleri yükseldi! 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Çağlayan’da Adalet Sarayında iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

’nda saat 17.00 sularında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini müteakip polis ekipleri alarma geçti ve silahını çeken polisler kavga eden grupları ayırmak için harekete geçti.

Bir kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.