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Son dakika... Çağlayan Adalet Sarayı önünde silah sesleri yükseldi! 4 kişi gözaltına alındı

Çağlayan Adalet Sarayı önünde son dakika silah sesleri yükseldi. Polislerin alarma geçtiği olayda 4 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:26
Son dakika... Çağlayan Adalet Sarayı önünde silah sesleri yükseldi! 4 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Çağlayan’da Adalet Sarayında iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.


Çağlayan Adalet Sarayı’nda saat 17.00 sularında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerini müteakip polis ekipleri alarma geçti ve silahını çeken polisler kavga eden grupları ayırmak için harekete geçti.

Bir kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 09.09.2020 22:26
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Çağlayan Adalet SarayıSon Dakika
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