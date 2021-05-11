Son dakika: Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını! 1.5 hektar alan kül oldu!

Burdur ilinin Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü, Sahil Mahallesi, Değirmendere mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz ile 80 kişilik yangın müdahale ekipleri de katılım sağladı. Çıkan yangının söndürülmesinde köylülerinde yardım etmesiyle çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 1.5 hektar alan kül olurken yangını çıkış nedeninin bulunması için kolluk kuvvetleri soruşturma başlatırken, köy halkının ve ekiplerin yangını söndürmek için verdiği mücadele sonucunda söndürülen yangın için soğutma çalışmaları da tamamlandı.

İşte yangının çıktığı yerden bazı görüntüler;