Son Dakika: Bu illerde çalışan kamu personellerine idari izin

Valiliğinden gelen açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı oluşmasından dolayı bazı olumsuz hava şartlarının oluşması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin izinli olacağı duyuruldu.Valiliği şehirde görülen kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerininli olacağını duyurdu.Valiliğinden gelen açıklamaya göre ise şehirde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanmalardan dolayı il genelinde engelli ve hamile olan kamu çalışanları bir günlük idari izinli sayılacaktır. Zonguldak’ta hamile ve engelli kamu çalışanlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, özel ve resmi anaokulları ve kreşlerde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.