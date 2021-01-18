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Son Dakika: Bu illerde çalışan kamu personellerine idari izin

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya, Düzce ve Zonguldak’ta hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli olacağı şehir Valileri tarafından duyuruldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:55
Son Dakika: Bu illerde çalışan kamu personellerine idari izin
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Kütahya Valiliğinden gelen açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı oluşmasından dolayı bazı olumsuz hava şartlarının oluşması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin izinli olacağı duyuruldu. Düzce Valiliği şehirde görülen kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerinin idari izinli olacağını duyurdu. Zonguldak Valiliğinden gelen açıklamaya göre ise şehirde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanmalardan dolayı il genelinde engelli ve hamile olan kamu çalışanları bir günlük idari izinli sayılacaktır. Zonguldak’ta hamile ve engelli kamu çalışanlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri, özel ve resmi anaokulları ve kreşlerde de yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.     

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
DüzceZonguldakKütahyaIdari Izin
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