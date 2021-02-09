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Son dakika: Başkent’te patlama! Üç katlı bina büyük hasar gördü

Son dakika haberine göre Ankara Keçiören ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanda büyük patlama gerçekleşti. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

09 Şubat 2021 Salı 18:44
Son dakika: Başkent’te patlama! Üç katlı bina büyük hasar gördü
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Ankara Keçiören ilçesinde korkutan patlama vatandaşları tedirgin etti. Ayvalı mahallesi 197.sokakta Üç katlı binada gerçekleşen patlamanın sebebi bilinmiyor. Yüksek patlama sonucu daireden düşen eşyaların çoğu sokaklara fırlayarak yoldan geçen araçlara zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine birçok itfaiye ve sağlık ekipleri gelerek müdahalede bulundu.  Patlamanın sonucu henüz belirlenemediğinden olay yerinde incelemeler devam ediyor. 



Patlama esnasında herhangi bir can kaybına sebep olmadığı bina sakinlerinin sağlık görevlisi, asker ve avukatın olduğunu binada patlama sırasında evlerinde olmadıkları öğrenildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:44
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiörenPatlamaüç Katlı Bina
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