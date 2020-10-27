Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi

Hatay İskenderun’da istihbarat üzerine polis ekipleri tarafından takibe alınan bir grup terörist ile girilen çatışma sonucunda teröristlerin araçlarının patlamasıyla bir polisimiz yaralandı.

Yaşanan bu korkunç olay sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son dakika açıklamasında yaşanan korkunç patlama ile alakalı açıklama yaptı.

KAHRAMANLARIMIZA ÖVGÜ

Bakan Soylu aktardığı bilgilerde yapılan operasyon ile patlamanın ardından kaçan 2 teröristin yakalanarak etkisiz hale getirildiğini vatandaşlarımıza duyururken operasyonda var gücüyle çalışan polislerimize Aferin Kahramanlarıma diyerek övgüler yağdırdı.

CAN KAYBI YOK

Diğer yandan Valilik tarafından yapılan açıklamalarda patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını operasyonun devam ettiğini söyledi.Patlama sonucunda bir çok ev ve işyerinde maddi hasar meydana hgeldiği görüldü.

